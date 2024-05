Lotta | in Turchia ha ceduto per superiorità tecnica con Tadevosyan Minguzzi fallisce la qualificazione Perde al primo turno | addio Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Tre minuti e mezzo. E’ il lasso di tempo in cui iltore imolese Mircohaper(10-0), opposto al collega armeno Gevorg. Quest’ultimo è poi uscito di scena negli ottavi di finale, sconfitto dal georgiano Lasha Gobadze, vittorioso ai punti per 5-4, così da non permettere ano di accedere ai ripescaggi. Il contesto era il preolimpico disputato a Istanbul, in, che metteva in palio posti per i Giochi Olimpici a. Sfuma il sogno dell’atleta, affiliato al Gruppo sportivo dei Carabinieri, che, in non perfette condizioni di forma, si è fatto sopraffare da un avversario molto quotato. In Armenia lagrecoromana è considerata come il calcio da ...