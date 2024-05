Xbox Free Play Days : Scopri le Espansioni di Destiny 2 e Altri Giochi in Promozione Il programma Xbox Free Play Days di Microsoft propone un altro fine settimana di offerte per i membri di Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate, con tre ...

L'attacco nucleare a Phil Spencer in Fallout 76 non è stata una vendetta - L'attacco nucleare a Phil Spencer in Fallout 76 non è stata una vendetta - Il giocatore di Fallout 76 che ha distrutto l'accampamento di Phil Spencer non stava protestando per la recente chiusura degli studi Bethesda.

MultiVersus, Joker si mostra in un trailer - MultiVersus, Joker si mostra in un trailer - MultiVersus, Joker si mostra in un trailer | News | Il terribile antagonista di Batman si mostra in un trailer.

Ogni first party Xbox sarà lanciato al day one su Game Pass - Ogni first party xbox sarà lanciato al day one su Game Pass - Non è certo un momento facile per i dirigenti di xbox, i quali sono sotto tiro a causa anche della chiusura di diversi studi. Sarah Bond, presidente di xbox, è stata intervistata da Dina Bass di Bloom ...