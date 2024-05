Ultime Notizie Roma del 11-05-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Napoli è stato centrato il 6 al SuperEnalotto il vincitore si porta a casa a montepremi di 101 milioni 511 mila 953 21 euro si tratta del primo sei della giocata Vincente è stata realizzata Presso il punto di vendita Sisal tabaccheria situato in via Toledo ex via410 la sestina Fortunata è stata 640 80 71 55 20 il numero jolly 12 numero Superstar 75 il jackpot è stato centrato con una schedina da 2 euro l’assemblea generale dell’ONU ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite e raccomanda al consiglio di sicurezza di riconsiderare favorevolmente la questione il via linea del consiglio di sicurezza dove gli Stati Uniti il mese scorso hanno ...