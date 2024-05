Tempo di verdetti in vetta e in coda Tutte le sfide del week end

(Di sabato 11 maggio 2024) Penultima giornata del campionato di Terza Categoria e giornata diper il girone B dove la Morianese potrebbe festeggiare la vittoria del torneo e raggiungere l’Atletico Castiglione, che ha staccato il biglietto per la Seconda Categoria, per quanto riguarda il girone A. In entrambi i gironi ancora aperti i giochi per entrare nei playoff con una lotta serrata. Queste le gare in programma nel girone A alle 14.30 Sporting Vagli - Atletico Castiglione, alle 16 invece si affronteranno Casciana Poggio - Atletico Fornoli, Lammari – Ligacutiglianese, Lucca Ovest - Filicaia Diavoli Rossi, Pieve San Paolo - Cascio e Villa Basilica - Baston Villa Qrv. In questa penultima giornata riposta il Coreglia. Nel girone B la Morianese, capolista, andrà a fare visita alle 16 al San Lorenzo. Nel girone alle 15.30 giocheranno anche Aquila Sant’Anna – Retignano e alle 16 ...

È una sconfitta indolore quella del Montagnano che all’ultima giornata , dopo una rimonta strepitosa, ottiene il pass per i playoff. La squadra di Laurenzi cade in casa del Pienza di Giulio Peruzzi sotto i colpi di un perentorio 5-2 che vale per i ...

Il Como accompagna il Parma e torna in Serie A a ventuno anni dall’ultima volta. L’ Ascoli invece saluta la Serie B e torna in C, nonostante la vittoria per 2-1 sul Pisa. A fare festa al Sinigaglia è il Como che, sotto gli occhi di Henry, pareggia ...

Kerakoll, attento al Benacus. Zerosystem, tentazione 1° posto - Kerakoll, attento al Benacus. Zerosystem, tentazione 1° posto - Ultima giornata nei campionati minori di pallavolo, che chiudono la stagione regolare con un turno che deve ancora fornire alcuni verdetti: in serie B maschile Kerakoll Sassuolo e National Villa d’Oro ...

