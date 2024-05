La denuncia di Parolin con i Nobel per la pace: "L’aiuto allo sviluppo è un decimo delle spese militari” - La denuncia di parolin con i Nobel per la pace: "L’aiuto allo sviluppo è un decimo delle spese militari” - Oggi i partecipanti al World Meeting on Human Fraternity vengono ricevuti prima dal Papa e poi da Mattarella. 12 tavoli tematici tra Roma e il Vaticano ...

Papa Francesco: "Armi e contraccettivi gli investimenti col maggior reddito" - Papa Francesco: "Armi e contraccettivi gli investimenti col maggior reddito" - "La fabbrica delle armi e i contraccettivi sono gli investimenti con il maggior reddito". Lo ha denunciato Papa Francesco a braccio, intervenendo agli Stati Generali della Natalità. Bergoglio, riferen ...

Parolin, 'la guerra è sempre un fallimento per l'umanità tutta' - parolin, 'la guerra è sempre un fallimento per l'umanità tutta' - "La guerra è sempre un fallimento dell'umanità tutta". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato, Pietro parolin, nel discorso ai Premi Nobel per la Pace, evento che ha aperto "Be Human", ...