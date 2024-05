Hockey Symbol Amatori - una flebile speranza

(Di sabato 11 maggio 2024) È solo la matematica, che tiene ancora accesa una piccolissima fiammella di, nel clan dellaModena, dopo l’inutile pareggio di sabato scorso con Thiene, adesso nella stessa situazione dei modenesi: a due giornate dalla fine, vicentini e gialloblù hanno sei punti di distacco dalla capolista TR Azzurra Novara, a cui ben difficilmente sfuggirà una promozione in A1 non sempre meritatissima. I piemontesi hanno davanti loro un calendario difficile: oggi giocano a Breganze e all’ultima giornata ospitano lo Scandiano secondo della classe, ma praticamente basterà pareggiare proprio l’ultima in casa, per mettersi al riparo anche dalle possibili rimonte di Modena e Thiene, che oggi possono solo vincere, per poi fare i conti sabato prossimo con il loro destino. LaModena ...

Prosegue la striscia positiva della Symbol Amatori 1945, anche se il pareggio recuperato a Thiene a poco più di un minuto dalla fine, allontana ancora di più le ultime, piccolissime speranze di recuperare sul lotto delle squadre in corsa per la A1. ...

