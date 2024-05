Pancotto crede nell’Estra | Una squadra in crescita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Cesare, proprio ieri esattamente trentadue anni fa Pistoia conquistò la prima storica promozione in serie A: che ricordi ha di quella giornata? "Me la ricordo benissimo anche perché è impossibile da dimenticare. Ci furono delle componenti che resero quella giornata unica. Mio padre era morto da pochi mesi, per la prima volta con le mie mani ero riuscito a raggiungere una traguardo importante e poi c’era la passione travolgente di una città che ci aveva preso tutti dal primo all’ultimo. Il mio pianto finale fu la reazione naturale a tutto questo stato di cose". Cheera quella della promozione? "Unadi giocatori di grande carattere, personalità, disponibilità, entravano in campo con la voglia di vincere ma soprattutto per l’amore nei confronti di Pistoia, avevano un grandissimo senso di appartenenza che i ...