Il cielo è Blues sopra Pietrasanta Il sogno si è finalmente avverato Conquistata la promozione in C

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilè sempre più "" ora! Grande impresa sportiva della squadra di calcio femminile delche dopo aver a lungo inseguito l’obiettivoè riuscito a centrarlo, alla grande. Merito di una perseveranza e un’unione d’intenti veramente da lodare e sottolineare. Unche si avvera, dopo averlo a lungo cullato, per le ragazze versiliesi. La “piccola Atene” così adesso scopre la dimensione nazionale del calcio femminile: quella della Serie C. Domenica infatti le pietrasantine sul campo neutro di Santa Maria a Monte nel pisano hanno battuto 3-0 le forti avversarie del Centro Storico Lebowski nello spareggio-del campionato di Eccellenza Toscana femminile. La regular season ...

