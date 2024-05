Vince il buonsenso per ora | stop ai bloccanti per i minori trans

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 11 maggio 2024) Importanti aggiornamenti sul Careggi-gate. L’ospedale fiorentino che si occupa di disforia di genere non prescrive più la tripetorelina, il farmaco che blocca la pubertà ai bambini e che nella maggior parte dei casi la pubertà l’hanno appena iniziata. Parliamo di bimbi di appena nove-dieci anni, che vengono – ora venivano – sottoposti a trattamenti invasivi per impedire agli organi sessuali di svilupparsi e in nome di un iper-progressismo talebano, preteso dalla comunità Lgbt. In precedenza il nosocomio era finito al centro del dibattito per somministrare il farmaco senza rispettare le raccomandazioni dell’Aifa per l’uso suie, dopo la visita degli ispettori del ministero della Salute, è arrivato lo. Come evidenziato dal Corriere, il provvedimento riguarda i nuovi accessi: i pazienti già sottoposti al farmaco bloccante continueranno ad ...