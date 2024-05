(Di sabato 11 maggio 2024) Di nuovo Larciano come cuore pulsante, per il ’39°della’, in programma per il 29 e 30 giugno, con l’organizzazione affidata a Laserprom 015 con la collaborazione di ACI Pistoia e ART Motorsport 2.0. Gara inserita nel calendario nazionale, sarà la seconda prova del ’Trofeo ACI Pistoia Memorial Roberto Misseri’ ed avrà un format strutturato su due giorni, con il sabato 29 giugno impegnato con le operazioni di verifica, con lo shakedown e la cerimonia di partenza, prevista in centro a Larciano per le ore 19,30. La sfida sarà invece nell’intero arco della giornata di domenica 30 giugno, con la disputa di otto tratti cronometrati in totale, con due prove da disputare tre volte e una due volte. Saranno dei classici, prove speciali senza tempo, apprezzate da anni, che hanno fatto la storia della corsa, ...

Il Rally della Valdinievole e Montalbano rappresenta una tra le gare più apprezzate in Toscana e non solo. Prossimo appuntamento previsto per il 29 e 30 giugno, per un’attesa 39° edizione. La manifestazione, che si contraddistingue dunque per il suo ...

Lo show dei motori riaccende la passione . Ecco il 39° Rally Valdinievole e Montalbano - Lo show dei motori riaccende la passione . Ecco il 39° rally valdinievole e Montalbano - Format su due giorni: 29 e 30 giugno. Partenza a Larciano, si corre anche a Buggiano, Lamporecchio, Massa e Cozzile e Monsummano ...

Rally della Valdinievole e Montalbano, 39esima edizione: il programma - rally della valdinievole e Montalbano, 39esima edizione: il programma - Di nuovo Larciano come cuore pulsante, per il 39° rally della valdinievole e Montalbano, in programma per il 29 e 30 giugno, con l’organizzazione affidata ...

Podii "a go go" per Pavel Group - Podii "a go go" per Pavel Group - Soddisfazioni avviate il primo di maggio grazie alla seconda posizione assoluta ottenuta dal quindicenne Lorenzo Lenzi (in foto) alla seconda prova del campionato “Race in circuit”, stavolta in Sloven ...