Sport in tv oggi sabato 11 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 11 maggio 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di112024. Entra nel vivo il weekend, con tanticome il Giro d’Italia e gli Internazionali d’Italia di tennis. Spazio poi al calcio con la Serie A e gli altri top campionati europei, ma anche ai motori con il GP di Francia di MotoGP a Le Mans. Infine, proseguono i playoff di Serie C e di basket (A2 maschile e A femminile), i Campionati Paralimpici di scherma e il Wells Fargo Championship di golf. Di seguito ecco lazione odierna nelle comode grafiche diface.Face.

La sconfitta del Benfica in casa del Famalicao ha anticipato la festa: lo Sporting Lisbona è campione di Portogallo, giusto coronamento di un campionato eccezionale. I biancoverdi hanno giocato una stagione davvero vicina alla perfezione, almeno ...

In vista del weekend, Sabato 11 Maggio 2024 , Digital-News.it vi presenta la programmazione Sport iva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi Sport ivi ...

oggi sabato 11 maggio ci aspetta una giornata ricca di Sport . Prosegue il Giro d’Italia l’arrivo in salita a Prati di Tivo e continuano gli Internazionali d’Italia di tennis con gli incontri di secondo turno. Gli appassionati di MotoGP non potranno ...

Conference, scoppia il caso Fiorentina: tutti i problemi per la trasferta dei tifosi - Conference, scoppia il caso Fiorentina: tutti i problemi per la trasferta dei tifosi - Aereo (dai 500 ai 700 euro) obbligatorio. Ottomila biglietti disponibili. Si rischia che l’Aek stadium sia in mano ai sostenitori dell’Olympiacos ...

Le bandiere del cuore nerazzurro, su L’Eco le foto dei lettori. Mandaci il tuo scatto per tifare insieme Atalanta - Le bandiere del cuore nerazzurro, su L’Eco le foto dei lettori. Mandaci il tuo scatto per tifare insieme Atalanta - L’INIZIATIVA. Sul giornale di sabato 11 maggio due pagine con una selezione di foto con la bandiera realizzata da L’Eco di Bergamo, disponibile in edicola. Continuate a inviare i vostri scatti attrave ...

ATP Roma, il programma di oggi: Nadal, Medvedev e tre azzurri - ATP Roma, il programma di oggi: Nadal, Medvedev e tre azzurri - Arnaldi apre il programma sulla Grand Stand Arena, poi Napolitano, Nardi in serata. Nadal sfida Hurkacz, debutto per Medvedev, Tsitsipas e Rublev. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky sport e ...