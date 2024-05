Le pagelle Fiamozzi - che erroraccio Satalino si esalta

(Di sabato 11 maggio 2024)7. Tocca ancora a lui e si fa trovare pronto: bello il tuffo su Partipilo al 6’. Nelle palle "mezze e mezze" c’è. Bella parata anche sulla punizione di Cyprien. LIBUTTI 6. Il mismatch fisico con Camara e Bonny è evidente. Viene messo in difficoltà, però non affonda mai totalmente. In avanti è più intraprendente nel primo tempo: nella ripresa mantiene la posizione. Spacca la porta al 92’: il 17 meriterebbe questa gioia, ma è fuorigioco. ROMAGNA 6.5. Torna titolare dopo quasi 4 mesi (l’ultima dal 1’ a Pisa il 13 gennaio): provvidenziale il piedone messo in area piccola al 23’. Esce per una ginocchiata alla coscia destra (dal 1’st Szyminski 6: fa il suo con attenzione). MARCANDALLI 7. Nel primo tempo non è sempre preciso, ma cresce e finisce giganteggiando. Un po’ il film del suo grande campionato.4,5. Il primo tempo è ...

BARDI 6. Reattivo su Moncini al 9’, poi sbaglia il tempo in un paio di uscite, ma per fortuna senza conseguenze. Brivido finale quando respinge un cross degli avversari sul petto di Marcandalli. SAMPIRISI 6,5. ’Sampidiesel’. Come spesso succede, ...

