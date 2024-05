Amministrative - i 41 comuni irpini al voto | IN AGGIORNAMENTO

Elezioni amministrative : entro mezzogiorno i candidati anche in 62 Comuni pugliesi ELENCO Scade alle 12 il termine per la presentazione delle liste Tratto da Tuttitalia: Provincia Comuni al voto in Puglia – in grassetto i Comuni maggiori di 15.000 ab. – in MAIUSCOLO i Comuni capoluogo di provincia – fra parentesi la popolazione legale al censimento 2021 Città metr. ...

Le Amministrative di giugno. Grandi manovre nei Comuni Conto alla rovescia per le elezioni Amministrative dell’8-9 giugno prossimi che vedono coinvolti molti Comuni del legnanese, alcuni dei quali di medie dimensioni, come ad esempio a Rescaldina, con tre candidati in lizza. Si tratta del sindaco ...