I rossoverdi chiudono quintultimi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) TERNI - Le Fere lotteranno per la salvezza con il Bari in un drammatico play-out da quintultime in classifica. Andata a Bari giovedì prossimo e ritorno al “Liberati“ il govedì successivo, 23 maggio. Ad inizio stagione mister Cristiano Lucarelli, esonerato a novembre, dichiarò che la Ternana avrebbe e dovuto trovare quattro squadre da tenere sotto in classifica. C’è da dire che le Fere ci sono riuscite, pur dovendo affrontare il Bari nel doppio confronto. La Ternana ha un doppio vantaggio: partita di ritorno in casa e vittoria finale in caso di parità di punteggio nei due spareggi. Play out? Soddisfazione da un lato, per un epilogo che dopo le sconfitte con Ascoli in casa e Sudtirol non era affatto scontato; rammarico, forte, per le due vittore, in casa e trasferta, in campionato entrambe sfumate al 95esimo con lo Spezia.