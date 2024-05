Il Monsummano saluta Matteoni. Addio Ponte-Gutili - Il monsummano saluta matteoni. Addio Ponte-Gutili - I tecnici Enrico Gutili e Mirco matteoni lasciano rispettivamente Ponte Buggianese e Intercomunale monsummano dopo stagioni di successi. La squadra amaranto ha vinto il campionato di Prima Categoria, ...

Monsummano, mister Matteoni lascia il club: aperto il casting per il sostituto - monsummano, mister matteoni lascia il club: aperto il casting per il sostituto - Dopo la vittoria della Prima Categoria e la salvezza in Promozione agilmente conquistata quest’anno, Mirco matteoni saluta il monsummano Conclusa la stagione, è tempo di riflessioni e decisioni per le ...

Divisione Regionale 2, gara da dentro o fuori per Wolf - Divisione Regionale 2, gara da dentro o fuori per Wolf - Seconda gara del primo turno playoff in Divisione Regionale 2 che vedrà Wolf giocarsi la serie in quel di Lucca. Chiesina per il 2-0 a Livorno Il Wolf Basket è con le spalle al muro. Dopo aver perso ...