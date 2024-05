A che ora Chamizo oggi al Preolimpico di lotta | programma 11 maggio - t - streami -g, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) L’Italia dellaè ancora alla ricerca del primo pass per Parigi 2024: dopo essere rimasta a secco nelle prime due giornate del torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, in corso ad Istanbul, in Turchia, nella terza tocca alle azzurre della femminile impegnate nei ripescaggi ed agli azzurri dello stile libero al via nelle eliminatorie provare a centrare l’obiettivo dei Giochi. LA DIRETTA LIVE DELDICONDALLE 9.00 Saranno in palio18 carte olimpiche, 12 per i vincitori delle semifinali dello stile libero e 6 per le vincitrici degli spareggi per il terzo posto della femminile: saranno 7 nel complesso gli azzurri alla ricerca del pass non nominale per i Giochi. L’Italia, infatti, sarà rappresentata in due categorie di peso della femminile con Emanuela Liuzzi ...