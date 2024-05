Discarica a cielo aperto | nei guai tre aziende

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) di Zoe Pederzini Maxi operazione della polizia locale a Baricella, in via Marconi, dove è stata sequestrata, nei giorni scorsi, un’area di oltre diecimila metri quadri e un impianto di biomasse per gravi violazioni alle norme in materia di antincendio, edilizia e ambiente. L’operazione è stata seguita e portata a termine dal comando della polizia locale di Minerbio, Baricella e Malalbergo, e con loro sul posto, al momento delle indagini e conseguente sequestro, anche Arpae e i vigili del fuoco. Entrando più nel dettaglio di quest’attività, che ha destato anche l’attenzione dei residenti, è stato sequestrato, in toto, un impianto di biomassa. Ad esso si aggiunge un deposito di legname con oltre 50.000 chilogrammi di materiale legnoso ed edile di vario genere, e un deposito di carburante e rifiuti pericolosi. Sono, nel contempo, state accertate anche svariate violazioni edilizie da ...