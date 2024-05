Giubileo | affitti a Roma in aumento - si arriva fino a 2 mila euro al mese

Un rapporto dell'associazione Nonna Roma fotografa la situazione dell'abitare in città, in particolare il mercato degli affitti che rischia di esplodere con l'avvicinarsi del Giubileo , rendendo impossibile vivere nella capitale per decine di ...

Caffè amarissimo per i clienti, volano i prezzi: in centro 1,50 euro a tazzina - Caffè amarissimo per i clienti, volano i prezzi: in centro 1,50 euro a tazzina - La Capitale è terza in Italia per il costo medio della tazzina: prima solo Milano e Venezia. I prezzi più alti nel centro storico, low cost sulla Casilina ...

Roma, rischio «effetto-Giubileo» sugli affitti: potrebbero crescere del 15-20% - Roma, rischio «effetto-giubileo» sugli affitti: potrebbero crescere del 15-20% - Secondo l’analisi di Soloaffitti, l’evento rischia di ridurre l’offerta disponibile per le locazioni di medio-lungo periodo (parte della quale verrà probabilmente dirottata verso la locazione breve) a ...

MUSICA, MIC: VIA ALLE AUDIZIONI PER IL PICCOLO CORO DI CAIVANO - MUSICA, MIC: VIA ALLE AUDIZIONI PER IL PICCOLO CORO DI CAIVANO - Roma, 9 mag - “Il progetto del Piccolo Coro di Caivano, promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane, che è stato presentato lo scorso dicembre a Roma, entra ...