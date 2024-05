Emozione D’Angelo | La squadra ha dato tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Sofferenza immane, dal baratro al paradiso. Ma lo Spezia ce l’ha fatta. Meritatamente. Sono stati 98 minuti da batticuore, con un primo tempo dove – visti anche gli altri risultati – i play out erano inevitabili. Poi il giovane Pio pareggia e Reca sigilla i tre punti che valgono la Serie B. E alla fine esplode la gioia dei diecimila del Picco, determinante quando serve. E ieri serail calore si è sentito. Perfetto l’arbitro La Penna che nel riscaldamento, un po’ beccato dal pubblico, si è avvicinato alle balaustre e ha come chiesto...scusa per quell’episodio di tanti anni fa contro il Trapani.è il ritratto della felicità: "Grande partita, però abbiamo sempre fatto la gara, anche nel primo tempo abbiamo fatto la partita e creato almeno cinque palle gol. Siamo andati in svantaggio e anche le informazioni da Como non aiutavano. Ma ...