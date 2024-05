L’Ap Certaldo sempre vincente Adesso si prepara al rush finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) E’ stata fatta una grande festa alla "Boccaccio" per la seconda vittoria delnella prima fase dei play-off di serie "D" maschile. Una affermazione piena, che è stata ottenuta bissando contro il Migliarino il 3-0 che era stato ottenuto nella partita di andata. Questo il commento del coach Bocini, visibilmente soddisfatto del risultato: "È stata una vittoria abbastanza netta, siamo rimasti concentrati tutta la settimana, non abbiamo sottovalutato gli avversari e abbiamo sfoderato una prestazione degna di nota che ci ha portato a vincere in maniera abbastanza tranquilla".la squadra certaldese deve osservare un turno di riposo prima di ripartire con le ultime gare che decreteranno la squadra che verrà promossa in serie "C". I biancorossoblù si troveranno ad affrontare la squadra risultata perdente nello scontro ...