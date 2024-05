Da Dante a Jovanotti - l' Italia mammona festeggia Ma l' idea della Giornata non è nostra

(Di sabato 11 maggio 2024) “Mamma mia dammi 100 lire”, chiedevano gli emigrantini dell’800; “ho lasciato la mamma mia/ l’ho lasciata per fare il soldà”, si lamentavano i combattentiGrande Guerra; “O cara mamma/ vienimi incontra”, invocavano pure le mondine; “Mamma ritorno ancor nella casetta/ sulla montagna che mi fu natale”, era il tono di una canzone con cui il fascismo propagandava la conquista dell’Etiopia; “Dalla sua mamma ritorna il partigiano”, celebrava pure l’antifascismo; “Viva la mamma/ Affezionata a quella gonna un po' lunga/ Così elegantemente anni cinquanta/ Sempre così sincera”, era il ricordo di Edoardo Bennato”; “Ciao mamma/ guarda come mi diverto”, faceva direai giovani discotecari. Insomma, glini sono addirittura compiaciuti di essere considerati un popolo di mammoni, e non è che gli ...

Fiorello saluta con Amadeus e Jovanotti: «Ci vediamo alla prossima idea» - Fiorello saluta con Amadeus e jovanotti: «Ci vediamo alla prossima idea» - Duetti anche con Ultimo, ricordi e battute sul Nove, Serena Bortone, vertici Rai, Rocella, per la chiusura, dopo 230 puntate, dello show «Viva Rai2!» ...