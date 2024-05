Napoli milionaria | 100 milioni vinti al Superenalotto con 2 euro e la benedizione di Pino Daniele video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 11 maggio 2024) Due, centodi: ailha fatto felice un uomo fortunato e anche un’intera città con un tagliando acquistato in una tabaccheria nel cuore del centro storico, con un nome che evoca la “santa” laica protettrice della case dei napoletani, la “Bella ‘mbriana“, celebrata in una famosa canzone di. Con un 6 del valore di 101.511.953,21, un misterioso avventore ha portato a casa il Jackpot nel punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410. È la prima vincita con punti sei del 2024. Si tratta della nona vincita più alta mai assegnata dalla storia del gioco. La Campania si conferma la regione più fortunata con 20 Jackpot.sbanca il ...