Graduatorie ATA 24 mesi | riserva - certificazione informatic - aggiornamento punteggi RISPOSTE AI QUESITI

Dalle ore 9 di questa mattina 10 maggio è possibile inoltrare la domanda per partecipare ai concorsi ATA 24 mesi . Le graduatorie aggiornate vengono utilizzate nell'anno scolastico 2024-25 per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze. L'articolo ...

Treviso, il bando parcheggi fermo in tribunale fino a ottobre - Treviso, il bando parcheggi fermo in tribunale fino a ottobre - A tre anni passati dalla scadenza dell’incarico di gestione dei parcheggi a pagamento in città, non si sa ancora quale sarà la ditta incaricata di controllare gli stalli blu del centro. Un limbo incre ...

Bufera alla Rap, accolto ricorso sul concorso autisti, nuovi attacchi su possibili conflitti d’interesse - Bufera alla Rap, accolto ricorso sul concorso autisti, nuovi attacchi su possibili conflitti d’interesse - Il Tribunale del Lavoro dà ragione ad un ex candidato. Dalla Cgil altre segnalazioni su possibili conflitti d'interesse in casa Rap.

Roma saluta i suoi nuovi vigili. Gualtieri ai neoassunti: “Contiamo su vostro impegno ed entusiasmo” - Roma saluta i suoi nuovi vigili. Gualtieri ai neoassunti: “Contiamo su vostro impegno ed entusiasmo” - La cerimonia di benvenuto per i vincitori del concorso che hanno firmato il contratto, per adesso sono 746. Finita la formazione saranno in servizio nei vari gruppi della città in piena estate ...