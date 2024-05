Eurolega Futuro azzurro - Procida come Gallinari e Bargnani L’ala della nazionale miglior giovane del torneo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Da Lipomo al Rising Star di EuroLeague. Gabrieleè stato elettomassima competizione continentale. Un riconoscimento prestigiosissimo, con due soli precedenti per il basket italiano: Andreae Danilo. Entrambi scelti nella stagione successiva in NBA. Il classe 2002 è un prodotto del Progetto Giovani Cantù, e con il club comasco ha fatto il suo esordio in A il 13 ottobre 2019. Per un anno alla Fortitudo Bologna, dal 2022 è all’Alba Berlino. Con laha 18 presenze in Under 16 e 15 in Under 18, mentre con la Maggiore ha fatto il suo esordio il 18 febbraio 2021 a Perm contro la Macedonia del Nord. Il suo massimo è stato, in 20 presenze, il 12 agosto 2023, 16 punti. Ha partecipato alla World Cup 2023 nelle ...