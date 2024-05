Ternana Vittoria da playout

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) FERALPISALÒ 01 FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bergonzi; Letizia, Kourfalidis (36’st Zennaro), Hergheligiu (36’st Fiordilino), Giudici (19’st Pietrelli), Felici (43’st Attys); Dubickas (1’st Compagnon), La Mantia. A disp.: Liverani, Volpe, Sina, Compagnon.. All.: Zaffaroni.(3-5-2): Vitali; Boloca (30’st Sorensen), Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (13’st de Boer), Carboni (13’st Dionisi); Pereiro (30’st Raimondo), Distefano (37’st Zoia). A disp.: Iannarilli, Franchi, Bonugli, Ferrara, Viviani, N’Guessan. All.: Breda. Arbitro: Dionisi di L’Aquila. Marcatori: 25’pt Distefano Note: osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’incidente sul lavoro di Casteldaccia. Ammoniti: Amatucci, Ferretti (diesse Feralpisalò), Faticanti, Lucchesi. Recupero: 0’, 5’. Angoli 8-6 ...