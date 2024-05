Uomini e Donne - Puntata Di Oggi | Mario Smascherat - Ida Lo Caccia!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 9 maggio 2024)di: emerge la verità su, che in realtà è stato davvero nel bed and breakfast. Ida lo manda via dal programma! Nellaquotidiana di, al centro c’è statoche è statoo. Quanto raccontato da lui nelle puntate precedente infatti è falso. Al centro poi c’è stato anche Cristiano.di: la segnalazione era vera, Ida manda via! Lasi apre con l’ingresso dei due tronisti. In realtà Ida non entra, Maria De Filippi prende la parola. La conduttrice spiega che lei non era stata presente nella...