Frosinone-Inter 0-5 | Frattesi dominante - Sommer vicino Pagelle – CdS

(Di sabato 11 maggio 2024) L’vince contro ilper 5-0 e vede un Davidein splendida forma al Benito Stirpe. Oltre a lui Yannè miracoloso nella serata, ledel Corriere dello Sport. VOTI –è finita con il risultato di 5-0 per i nerazzurri, ma i valori in campo sono stati nettamente diversi. L’esito del match è stato forse troppo largo, figlio però di alcune prestazioni che si sono avvicinate alla perfezione. Una su tutte quella di Davide, che trova il suo ottavo gol stagionale e fa l’assist per il momentaneo 2-0 di Marko Arnautovic. Per questo merita 7.5, si avvicina anche Yanncon diversi miracoli che permettono di tenere il clean sheet. Per lo svizzero un grandissimo 7. Stesso voto per ...