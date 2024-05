Una vita per il Po - risorsa inestimabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) Quando si parla del fiume Po, nella Bassa Reggiana, è impossibile non pensare a Giuliano Landini, un uomo che dalla nascita è sempre stato legato al Grande fiume. La sua passione, l’attività professionale, il suo tempo libero sono sempre stati legati al corso del Po, visto dalla ’sua’ Boretto, il paese dove è ancorata la Stradivari, la principale motonave da turismo del fiume, nota a livello internazionale. Giuliano Landini, cominciamo dall’inizio della sua storia nel rapporto con il fiume… Ora conduce la Stradivari, lentamente sul Po. Ma da giovane sul fiume correva velocissimo… "Già, prima di essere capitano di questa imbarcazione, sono stato pilota di motonautica alla Boretto Po. Nel 1983 ho vinto il titolo italiano guidando l’imbarcazione in posizione diversa da quella tradizionale, in ginocchio anziché sdraiato. Poi in occasione di un gemellaggio con la Cina mi recai in ...