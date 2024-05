Mario Sechi | i russi avanzano - Kiev può perdere e Putin non vincere

(Di sabato 11 maggio 2024) Fino a qualche settimana fa sulla guerra in Ucraina c'era un solo punto ben chiaro a tutti: nessuno puòla guerra. Il problema è che oggi l'Ucraina può perderla, anche se laa non può vincerla. Sembra un calembour, un gioco di paradossi, ma la natura della guerra è più complessa di quanto appaia nei talk show. Partiamo dalle basi: qual è lo scopo della guerra? La distruzione dell'avversario, fino a piegarne la volontà (Carl von Clausewitz). Dopo oltre due annidi conflitto (oggi siamo arrivati a 808 giorni), abbiamo per la prima volta uno scenario in cui laa non può essere distrutta e l'Ucraina puòil suo esercito e la sovranità territoriale. Questa condizione asimmetrica è innescata dalla debolezza die dalla presenza dell'arma nucleare russa. I...

