Serie B - il Como dopo 21 anni ritorna in A

(Di sabato 11 maggio 2024) LaB, giunta ieri all’ultima giornata, ha emesso le prime sentenze.il Parma di Fabio Pecchia, i ragazzi di Osian Roberts sono riusciti nell’impresa di tornare inA. I comaschi mancavano dalla massimadalla stagione 2022-2023. All’epoca il presidente era Enrico Preziosi, la squadra era formata da giocatori come Fabrizio Ferron, Oscar Brevi, Fabio Pecchia, Benoit Cauet e Daniel Fonseca. Fu un’annata molto complessa, con soli 24 punti raccolti complessivamente, con 4 vittorie, 12 pareggi e ben 18 sconfitte. Ora è tutta un’altra storia, il club è stato acquistato dagli indonesiani Robert Budi e Michael Hartono, tra i cento uomini più ricchi del mondo secondo l’ultima classifica di Forbes. Stagione incredibile per i lariani: con 21 partite vinte, 7 sconfitte, 10 pareggi, conclusasi con un 1-1 ...

2024-05-10 22:35:33 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: El COME Di Cesc Fbregas giocare la Serie A 2024-25. I Longobardi Ritornano nella massima categoria del ...

dopo ventun anni il Como torna in Serie A. Un lasso di tempo lungo, in cui la squadra comasca è passata attraverso la fase più nera della sua storia, due fallimenti e ben cinque stagioni in Serie D. Contro il Cosenza in uno stadio Sinigaglia ...

Camminare dopo cena: 7 salutari ragioni per cui non dovreste cedere (subito) al richiamo del divano - Camminare dopo cena: 7 salutari ragioni per cui non dovreste cedere (subito) al richiamo del divano - Non è solo questione di buona digestione. Passeggiare ogni giorno dopo cena migliora la salute del corpo e della mente. Oltre alla vita di coppia. Ecco come ...

Como promosso in serie A dopo 21 anni: esplode la festa in città - Como promosso in serie A dopo 21 anni: esplode la festa in città - Il momento tanto atteso dai lariani è arrivato. Sugli spalti per il match decisivo con il Cosenza anche Thierry Henry, Jamie Vardy e Gianluca Zambrotta ...

Festa a Como, il ritorno in Serie A dopo 22 anni - Festa a Como, il ritorno in serie A dopo 22 anni - Col Cosenza negli ultimi 90 minuti di stagione basta un pari, perché il Venezia perde e vai ai playoff. Al Sinigaglia, vestito a festa per l'occasione e anche alla presenza di Thierry Henry, la ...