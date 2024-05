Centrocampo grinta e fosforo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) VITALI 6 Un paio di buoni interventi, più un’indecisione che poteva costare carissima ma in cui viene salvato dal palo. DALLE MURA 7 Altra prestazione di grande affidabilità per il difensore che nel momento più delicato della stagione si è fatto trovare prontissimo. LUCCHESI 6,5 Tiene la posizione commettendo pochi errori e giocando una partita accorta, garantendo elevato rendimento. BOLOCA 6 Attento e disciplinato, rapido nelle chiusure, si preoccupa di rispettare le distanze nel reparto e tra i reparti (Dal 30 st SORENSEN) AMATUCCI 7 Suo l’assist intelligente per Distefano che spiana la strada al successo delle Fere, nel contesto di una partita ben giocata dall’inizio alla fine. FATICANTI 6,5 Gara equilibrata, gran lavoro al servizio della squadra. Tiene corti i reparti e dà modo alla Ternana, in più occasioni, di gestire il pallone al meglio. (Dal 10 st DE BOER 6) LUPERINI ...