Il mister al top - Elia e Nagy sono l’arma in più Successo corale | tutti promossi a pieni voti

(Di sabato 11 maggio 2024) ZOET 6,5: doccia fredda sul colpo di testa di Idzes, ci mette una pezza sull’insidioso colpo di testa di Gytkjær. MATEJU 6,5: pur non al meglio stringe i denti per rispondere presente alla chiamata di D’Angelo. Ci mette fisico e temperamento, preferendo la sostanza alla forma. HRISTOV 7: un cuore aquilotto che non delude mai, per abnegazione, orgoglio, carattere. Decisivi alcuni suoi interventi di testa e di piede. Mani nei capelli sullo spiovente dinon deviato in porta. BERTOLA 7: non fa rimpiangere Nikolaou sfoderando una prestazione di carattere e tempismo, da aquilotto vero (79’ WISNIEWSKI 7: un baluardo insormontabile, i suoi stacchi di testa nel finale di garaossigeno puro nell’economia della gara).7,5: un’arma in più. Dopo aver disegnato due assist perfetti per Di Serio e Hristov, al terzo tentativo ...