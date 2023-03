Docente aggredita da genitore, sabato manifestazione di solidarietà organizzata dai colleghi (Di giovedì 30 marzo 2023) Una manifestazione è stata organizzata per esprimere solidarietà alla Docente Lucia Celotto di Castellammare di Stabia, che è stata recentemente vittima di un'aggressione da parte della famiglia di una studentessa a causa di un voto troppo basso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) Unaè stataper esprimereallaLucia Celotto di Castellammare di Stabia, che è stata recentemente vittima di un'aggressione da parte della famiglia di una studentessa a causa di un voto troppo basso. L'articolo .

