Nazionale italiana, Pinamonti punge Mancini: il motivo è… Retegui

Continuano ad arrivare le reazioni dopo la decisione di Roberto Mancini di convocare Mateo Retegui in Nazionale italiana. Si è aperta una grande discussione sui calciatori oriundi e l'ultima dichiarazione di Andrea Pinamonti non è passata inosservata. L'argentino si è dimostrato subito decisivo con due gol in due partite. "Retegui in Nazionale? Un po' mi ha dato fastidio", sono state le dichiarazioni del calciatore del Sassuolo premiato a Milano insieme a Stefano Pioli, Danilo D''Ambrosio, Nicolò Rovella e Mattia Perin in occasione del riconoscimento "Amico dei Bambini".

