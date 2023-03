Classifica Mondiale Moto2 2023: Acosta subito in vetta, terzo Arbolino (Di domenica 26 marzo 2023) Classifica Mondiale PILOTI Moto2 2023 1 Acosta P. Red Bull KTM Ajo 25 2 Canet A. Flexbox HP40 203 Arbolino T. ELF Marc VDS 16 4 Salac F. Team Gresini Moto2 13 5 Gonzalez M. Yamaha VR46 Master Camp 11 6 Dixon J. GASGAS Aspar Team 10 7 Lowes S. ELF Marc VDS 9 8 Arenas A. Red Bull KTM Ajo 8 9 Alcoba J. Team Gresini Moto2 7 10 Chantra S. Idemitsu Honda Team Asia 611 Vietti C. Fantic Motor 5 12 Baltus B. Fieten Olie Racing GP 4 13 Aldeguer F. Speed Up Racing 3 14 Roberts J. Italtrans Racing Team 2 15 Garcia S. Flexbox HP40 1 Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023)PILOTIP. Red Bull KTM Ajo 25 2 Canet A. Flexbox HP40 203T. ELF Marc VDS 16 4 Salac F. Team Gresini13 5 Gonzalez M. Yamaha VR46 Master Camp 11 6 Dixon J. GASGAS Aspar Team 10 7 Lowes S. ELF Marc VDS 9 8 Arenas A. Red Bull KTM Ajo 8 9 Alcoba J. Team Gresini7 10 Chantra S. Idemitsu Honda Team Asia 611 Vietti C. Fantic Motor 5 12 Baltus B. Fieten Olie Racing GP 4 13 Aldeguer F. Speed Up Racing 3 14 Roberts J. Italtrans Racing Team 2 15 Garcia S. Flexbox HP40 1 Foto: MotoGP.com Press

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saragopizzuto : @Pasky973 La VERGOGNA del paese!!!! Se sapessero come hanno MAFIOSAMENTE costruito quel finto stadio da LegaPro e… - MagriniOttavio : Infatti la Libertà di stampa in Italia sprofonda al 58° posto nella classifica mondiale. L’Italia è stata supera… - fabius10scudi : RT @paciolla_sabino: La questione 'transgender' sta infiammando il mondo dello sport: finalmente si comincia a mettere in dubbio che sia le… - DomenicoLeccese : La classifica del Mondiale Costruttori F1?? 1Red Bull 87 2Mercedes 38 3Aston Martin 38 4Ferrari 26 5Alpine 8 6Alfa… - infoitsport : MotoGP: la classifica mondiale dopo la Sprint a Portimao -