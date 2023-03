Partita del cuore, l’annuncio di Bugo: «Il 16 aprile per gli alluvionati di Senigallia». Ci saranno anche Morandi, Mr Rain e Leo Gassman – Il video (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo l’ultimo video diretto all’ex amico Morgan, Bugo torna sui social per annunciare la Partita del cuore 2023 a Senigallia il prossimo 16 aprile. «Mi raccomando venite numerosi perché il ricavato andrà a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione dell’anno scorso», ha detto il cantante nel giorno in cui si apre anche la vendita ufficiale dei biglietti. La Nazionale cantanti scenderà in campo contro Charity Team con l’unico obiettivo di raccogliere fondi per la Caritas locale e aiutare le famiglie messe in difficoltà dalla violenta alluvione che lo scorso 16 settembre stravolse la città marchigiana. Tra gli artisti coinvolti anche Enrico Ruggeri, Mr Rain, Lda, Gianni Morandi, San Giovanni, Leo ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo l’ultimodiretto all’ex amico Morgan,torna sui social per annunciare ladel2023 ail prossimo 16. «Mi raccomando venite numerosi perché il ricavato andrà a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione dell’anno scorso», ha detto il cantante nel giorno in cui si aprela vendita ufficiale dei biglietti. La Nazionale cantanti scenderà in campo contro Charity Team con l’unico obiettivo di raccogliere fondi per la Caritas locale e aiutare le famiglie messe in difficoltà dalla violenta alluvione che lo scorso 16 settembre stravolse la città marchigiana. Tra gli artisti coinvoltiEnrico Ruggeri, Mr, Lda, Gianni, San Giovanni, Leo ...

