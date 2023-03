Caso Sarah Scazzi | sconto di pena per Michele Misseri | uscirà dal carcere nella primavera del 2024

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 22 marzo 2023) In base al decreto 'svuota carceri' sconterà 41 giorni in meno: lo zio della 15enne, per il cui omicidio sono state condannate in via definitiva la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina, è detenuto a Lecce per la soppressione del cadavere di