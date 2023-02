Ue-G7 | via libera al price cap anche sui prodotti derivati dal petrolio russo Von der Leyen | «Facciamo pagare a Putin il prezzo della sua guerra»

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) I Paesi del G7 e dell’Unione Europea hanno trovato un accordo definitivo sulcap per ipetroliferi raffinati russi. L’intesa, che riguarderà itrasportati via mare verso Paesi terzi, prevede una soglia di 100 dollari al barile per iraffinati di alta qualità (come il diesel) e di 45 dollari per idi bassa fascia (come la nafta). La misura, che entrerà in vigore a partire da domani, si aggiunge alcap sulgià in vigore dallo scorso dicembre. La differenza è che ora il tetto alnon riguarderà più solo il greggio maraffinati, come appunto il diesel o la nafta. In particolare, il meccanismo messo a punto da G7 e Paesi ...