Questa stazione è veramente assurda | nasconde molti segreti

Leggi su viagginews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ladi New York è sicuramente la più famosa al mondo, per la cinematografia ma anche per tutte le stranezze che. È molto più di un semplice luogo dove prendere il treno. Oggetto di interesse non solo per la mobilità ma anche per il pregio e la bellezza, è diventato nel tempo uno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com