LIVE Atletica | World Indoor Tour Karlsruhe in DIRETTA | Meslek sesto nei 3000 metri a mezzo secondo dal personale

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Nell’asta sale a 5.78 l’americano Lightfoot. 20.37 Vince iFayisa con il tempo 7:40.35. 20.34 7:45.15 perche non riesce a migliorare il suo recordpere chiude. 20.30 Dongmo si migliora notevolmente nel getto del peso femminile e arriva a 18.90. 20.25 Cominciano ipiani al maschile con il nostro Ossamaal via. 20.23 Blech e Lighfoot sono i primi ad arrivare a quota 5.72. 20.20 L’asticella sale a 5.72: la selezione si farà sempre più stringata nel salto con l’asta maschile. 20.17 Lavillenie non riesce a superare la quota di 5.66 ed esce di scena. 20.14 Vedel vince la finale ...