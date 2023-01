Le leggi razziali e la discesa agli inferi dell’infanzia di troppi bambini

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Dal 1938 al 1945 lein Italia mettono in atto anche verso iun’azione compatta e disumana di segregazione e persecuzione. Un intervento che rende i figli testimoni e protagonisti di una delle pagine più vergognose del Novecento. Bruno Maida ripercorre con il suo saggio del 2013 La Shoah dei(Einaudi) ladi un’infanzia non semplicemente violata, ma strappata violentemente e in maniera irrecuperabile. Un dolore assoluto che attraverserà la vita (e il corpo) dei sopravvissuti per tutto il resto della loro esistenza. Grazie al lavoro di ricerca di Liliana Picciotto che ne raccontò la vicenda nel volume Il libro della memoria (Mursia) del 2002 e allo spazio che ne ha dato la docu-serie storica Pietre d’inciampo, è stata ...

Un male che ha toccato in profondita' anche la nostra nazione con l'infamia delledel 1938'. Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni , in un messaggio diffuso in occasione ..."Il regime fascista - dice il presidente - nel 1938, con leagì crudelmente contro una parte del nostro popolo. E' di grande significato che l a Costituzione volle sancire, all'...

La Russa: "Propongo una norma in ricordo delle leggi razziali" - PODCAST - Politica Agenzia ANSA

La Russa: «Ricordiamo anche le infami leggi razziali il 17 novembre» Il Manifesto

“Un giorno mi dissero di non andare più a scuola”. Modiano racconta le leggi razziali e la… Il Fatto Quotidiano

La Shoah, le leggi razziali e il dovere della Memoria La Stampa

Giorno della Memoria, la scelta di Meloni: Pecoraro dopo Santerini per guidare la lotta all'antisemitismo. La… la Repubblica

ROMA – “La parte maggiore della responsabilità delle leggi e della politica razzista, in Germania e in Italia, va attribuita ai capi dei due regimi, Hitler e Mussolini. Ma il terribile meccanismo di d ...Si tratta di dati estremamente significativi, soprattutto se paragonati sinotticamente alla presenza ebraica in Italia nel 1938, poco prima dell’entrata in vigore delle leggi razziali, quando un ...