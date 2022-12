Lazio | il dato favorevole di Sarri | dal 2015 non perde dopo la sosta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Lad'inverno sta finendo,perfeziona le catene da neve per non slittare alla ripartenza. Mirino puntato sulla trasferta di Lecce, ieri già analizzata al video per fare un primo studio ...

Corriere dello Sport

ROMA - Ciro Immobile, alla prima partita dell'anno, si presenta sempre al solito, mai noioso, modo: con un gol. C'è unincredibile che l'attaccante dellasi porta dietro da quando è a Roma. Al primo incontro di gennaio lui va in rete . Non ha mai mancato un anno e tenterà anche questa volta, il 4 gennaio a ...Il tecnico, quasi due mesi dopo l'ultimo impegno ufficiale, spera di mettere da parte tutte le incognite accumulate e di spingere subito al massimo la. È abituato, scongiuri a parte, a non ... Lazio, Immobile la certezza di inizio anno: il dato che impressiona L'anno sta per terminare e la Lazio continua le sedute di allenamento nel proprio centro sportivo. Da qui alla sfida con il Lecce i biancocelesti riposeranno solamente il 1 gennaio e sia ...Il calciomercato è alle porte e anche in casa Lazio i nomi accostati al club biancoceleste non mancano. In realtà quello di Torreira è un profilo che già ...