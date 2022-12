(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il Napoli continua la preparazione in vista della ripresa della Serie A, che inizierà con un big match: la trasferta a San Siro, Inter-Napoli. A pochi giorni dall’inizio del calciola società monitora in vista di alcuni colpi che potrebbero già rinforzare la rosa in vista della seconda parte del campionato. A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Nicolò Schira. Il giornalista esperto di calcioha toccato diversi temi durante l’intervista. Di seguito quanto evidenziato. le ultime su demme e sullo scambio zanoli-bereszynski Le prime battute sono su Diego Demme e sulla possibilità di un suo trasferimento già neldi gennaio, visto il poco minutaggio raccolto dal ragazzo. Demme?“Ha avuto poco spazio. Farà le sue valutazioni. Se deciderà di andare via dovrà trovare una ...

Spazio Napoli

Se il rinnovo non dovesse arrivare prima della prossima estate, fisiologicamentefinirà sul mercato perché il Napoli non vorrebbe più portare i propri i giocatori a scadenzaavvenuto ...ha fattoche quando arrivò a Udine da me era seconda punta..." Comments comments “Zielinski come Koulibaly e Fabian Ruiz”, notizia a sorpresa per il mercato del Napoli! Il centrocampista marocchino, di proprietà dell’Angers, ha disputato un grandioso mondiale, tanto da catturare l’attenzione di diversi top club in giro per l’Europa. – Azzedine Ounahi è il nome che pi ...De Laurentiis vuole evitare un nuovo caso-Insigne, dunque nessuno dovrà andare a scadenza. In caso non si arrivasse a un’intesa con il polacco, verrà ceduto. Le alternative Samardzic oppure Ounahi ...