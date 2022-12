Napoli | resta in auge il nome di Beto per l’attacco | i dettagli

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilvuole tenersi stretto Osimhen nonostante le voci dalla Premier, ma piace anchedell’Udinese come rinforzo Ilvuole tenersi stretto Osimhen nonostante le voci dalla Premier, ma piace anchedell’Udinese come rinforzo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante bianconero è da tempo nella lista di Giuntoli per rinforzareazzurro. Già in estate era nel mirino ma poi si è virato su Raspadori e Simeone. Ilpotrebbe tornare all’assalto, anche se la valutazione è di 40 milioni, e l’ingaggio da 0.8. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Basket Magazine

Commenta per primo La Serie A ancora in pausa dopo i Mondiali in Qatar vinti dall'Argentina ai rigori in finale contro la Francia e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi. ...Scrive la Gazzetta: Betonei radar campani per un innamoramento di lunga data. La scorsa estate il, quando non aveva ancora chiuso per Raspadori, era pronto a spendere 40 milioni di euro ... BM ON LBA/ Verona sbanca il PalaBarbuto, Napoli ko 80-74 - di Elio ... La squadra di Grosso batte la Ternana per 3-0 e chiude il girone d'andata in testa. Serie B, il Frosinone al comando al giro di boa. Nel primo posticipo serale della 19ª giornata di Serie B, il Frosin ...L’attaccante sarà a Milano giovedì e vuole subito la maglia da titolare. L’obiettivo è vincere lo scudetto subito dopo la Coppa del Mondo: tra i nerazzurri c'è riuscito solo Matrix ...