Gazzetta del Sud

... Giovannie Vincenzo Amico. Molti di più dei dodici indagati che l'anno scorso erano stati ... Mario Lombardo, Gianfranco Marchese, Francesco Marcianò, Santo Martino, Massimiliano, Sergio ...... approvvigionate ad opera di due distinti gruppi criminali e distribuite nell'area di, ... dice Giuseppe, ex presidente del Parco dei Nebrodi e presidente Onorario della Fondazione ... Antoci a Milazzo, l'ex presidente del Parco dei Nebrodi in visita a Gigliopoli Una visita che ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi, quella che ha chiuso la Città del Natale 2022 di Gigliopoli. A visitarla, l’ex Presidente del Parco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...