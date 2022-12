Juventus | depositata la lista di candidati per il nuovo Cda dopo le dimissioni per l’inchiesta Il bilancio ‘contestato’ in approvazione domani

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Un Consiglio di amministrazione snello, composto da soli cinque componenti, totalmente “tecnici”. Sono queste le scelte di Exor, azionista di maggioranza delladetenendo il 63,8% del capitale sociale, per ilCda che dovrebbe essere approvato il 18 gennaio. Lacon i nomi deiè statanel giorno di Santo Stefano, alla vigilia dell’assemblea degli azionisti che il 27 dicembre sarà chiamata ad approvare il2021/22 predisposto per la seconda volta dal Cda dimissionario a inizio dicembre e contestato da revisori dei conti e sindaci. I 5di Exor sono Maurizio Scanavino, scelto come direttore generaleil passo indietro di Andrea Agnelli and co. persui presunti falsi ...

Il Fatto Quotidiano

la lista del socio Exor in vista dell'assemblea del 18 gennaio C'è naturalmente Gianluca ... Ma nella lista presentata da Exor per il rinnovo del cda dellaFc , all'ordine del giorno ...Da poco direttore generale della, Maurizio Scanavino si appresta ad assumere anche l'incarico di ad a partire dal 18 gennaio. E' anche l'ad di Gedi, la media company che edita Repubblica, La ... Juventus, depositata la lista di candidati per il nuovo Cda dopo le dimissioni per l’inchiesta Exor, azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale), ha depositato una lista di candidati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione ...Exor, azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale sociale) ha depositato la lista di candidati per il nuovo consiglio di amministrazione del club bianconero. (ANSA) ...