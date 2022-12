Esplode bombola del gas nel Napoletano | salva famiglia di 4 persone

(Di domenica 25 dicembre 2022) Questa notte, intorno alle 3.30, i carabinieri della compagnia di Caivano e quelli della stazione di Crispano sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco in via Taverna 20 dove, secondo quanto emerso dalle prime verifiche sul posto, è esplosa unadel gas danneggiando la cucina dell’appartamento al primo piano. Tutti incolumi i residenti, unadi 4. Indagini sono in corso per chiarire cause dello scoppio, ma l’ipotesi dell’incidente resta la più accreditata. Ritenuto agibile l’appartamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

1' DI LETTURA AGRIGENTO - Una violenta esplosione seguita da un forte boato che ha squarciato il silenzio della notte. Sono stati momenti di puro panico quelli vissuti nel cuore di Agrigento tra ...L'uomo, che ha 56 anni, è stato investito dalla fiammata dellache è scoppiata: è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno spento il principio di incendio con gli estintori. Per ...