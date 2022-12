WWE | L’ex manager Zeb Colter è stato derubato a Nashville

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dutch Mantel (più conosciuto come Zeb) èunmolto popolare in WWE tra il 2013 e il 2015, quando ha accompagnato westler come Jack Swagger, Cesaro e Alberto Del Rio sul ring. Sebbene la sua carriera fosse iniziata nel 1972, ilha ricoperto svariati ruoli anche nel backstage anche per la WWE e questo gli ha garantito una certa popolarità. Purtropposi è ritrovato protagonista di una spiacevole avventura nelle ultime ore, come da lui scritto tramite Twitter. Le ultime news E’lo stessoa divulgare la notizia della disavventura capitatagli:“Camminavo per le strade dipensando a quanto belli siano gli Stati Uniti e pensavo a quanto io fossi fortunato. Poi qualcuno mi ha lanciato una ...