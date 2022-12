Ricordate Asia Nuccetelli? Ecco perché dopo il Gf Vip ha deciso di scomparire dalla tv

Leggi su newstv

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Gli appassionati del GF Vip si ricorderanno sicuramente di. La giovane hadi sparire alla televisione, malo ha fatto? La giovane ha fatto parecchio parlare di sé qualche anno fa, salvo poi sparire dal piccolo schermo scatenando così parecchia curiosità nei fan. Ma sapete che cosa è successo?(www.newstv.it)Solo qualche anno fa non si faceva altro che parlare di. La giovane figlia di Antonella Mosetti è salita alle luci della ribalta insieme alla madre. Entrambe, infatti, hanno preso parte ad una delle primissime edizioni del Gf Vip insieme ad un cast di tutto rispetto. Nel corso di quell’edizione,ha attirato parecchio l’attenzione su di sé in particolare per quanto ...