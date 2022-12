Betis Siviglia-Atalanta 0-2 | raddoppio di Marten De Roon

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’andamento dell’amichevole che vedrà coinvolta l’contro il: risultato in tempo reale sul match Stasera alle 17:00 in quel dil’di Gasperini affronterà ilin trasferta per quanto concerne l’amichevole pre natalizia: aspettando riscontri positivi sia nel risultato che individualmente.0-1: Muriel (25 p.t.), FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Rui Silva; Sabaly, Luiz Felipe, Felix, Alex Moreno; Guardado, William, Luiz Enrique, Rodri, Fekir, Iglesias.(3-4-1-2): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti; Zortea, De, Maehle, Ruggeri; Koopmeiners; Muriel, Zapata L'articolo ...

Calcio News 24

L'andamento dell'amichevole che vedrà coinvolta l'Atalanta contro il: risultato in tempo reale sul match Stasera alle 17:00 in quel dil'Atalanta di Gasperini affronterà ilin trasferta per quanto concerne l'amichevole pre natalizia: ...A disposizione: Reti: Formazioni ufficiali di- Atalanta REAL(4 - 3 - 3): Rui Silva; Sabaly, Luiz Felipe, Felix, Alex Moreno; Guardado, William, Luiz Enrique, Rodri, Fekir, ... Betis Siviglia Atalanta, risultato in tempo reale dell'amichevole Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Rui Silva, Sabaly, Luiz Felipe, Garreta, Moreno; William Carvalho, Guardado; Luiz Henrique, Fekir, Rodri, Iglesias. Allenatore: Pellegrini. ATALANTA (3-4-1-2): Musso, Toloi, ...